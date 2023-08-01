Три іноземні судна прибули до зернових терміналів України – ЗМІ

До одного із зернових терміналів України у дельті Дунаю 30 липня прибули три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям.

Про пише Forbes.

Це перший прихід іноземних суден до українських портів за 22 дні після того, як Росія заявила про вихід із "зернової угоди". Кремль також пригрозив, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

"Повідомлення, що три цивільні судна безперешкодно дійшли до України, може свідчити про те, що Росія або не бажає, або не здатна проводити обшуки кораблів на цей момент", – цитує Forbes коментар Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Forbes, грецьке та ізраїльське судно пройшли в напрямку українського порту Ізмаїл через протоку Босфор, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини.

Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу. За їхнім переходом спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО. Жоден з цих літаків не озброєний, але на бойовому чергуванні в Румунії перебувають бойові літаки НАТО.

Нагадаємо, Україна домовилася про використання портів Хорватії для експорту зерна після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 30 липня ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії та прямує до України. Цивільний корабель супроводжували американський протикорабельний літак P8, який дозаправляють у небі Румунії, та безпілотник Forte12 RQ-4.

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