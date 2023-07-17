Росія виходить із "зернової угоди" – Пєсков

17 липня закінчився термін дії угоди між Україною, РФ та Туреччиною про експорт українського продовольства.
Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков 17 липня зробив офіційну заяву щодо роботи "зернового кориду" – Росія виходить із угоди.
Його заяву цитують пропагандистські ЗМІ РФ.
"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена", - сказав він.
Пєсков також додав, що Росія негайно повернеться до "зернової угоди" щойно її домовленості буде виконано. За його словами, вибух на Кримському мосту не вплине на "зернову угоду"
У свою чергу, речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти подовження "зернової угоди".
Нагадаємо, 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи. У МЗС РФ 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови – першим пунктом вимог було підключення до SWIFT "Россельхозбанка".
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