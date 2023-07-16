З Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди – Reuters

З Одеського порту вийшло останнє судно для експорту української агропродукції.

З порту Одеси 16 липня вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає у понеділок, 17 липня. Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонни кукурудзи й 15 300 ріпаку до Нідерландів.

Про це пише Reuters.

Від початку липня з чорноморських портів України вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.

У МЗС РФ 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною. Так, першим пунктом вимог було підключення до SWIFT "Россельхозбанка".

Нагадаємо, в Офісі президента наголосили, що Росія заплуталася у власних сигналах щодо продовження "зернової угоди", тоді як Україна готова гарантувати стальну роботу коридору та поставок продовольства на світовий ринок.

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