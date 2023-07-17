Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль отримав підрозділ ЗСУ, який спеціалізується на виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів у районах ведення бойових дій та на деокупованих територіях.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 135 автомобілів, понад 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони становила понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.