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Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

Дата публикации
Просмотры
22
Время на прочтение
1 мин
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Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль получило подразделение ВСУ, специализирующееся на выявлении и обезвреживании взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий и на деоккупированных территориях.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 135 автомобилей, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
22
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