Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль получило подразделение ВСУ, специализирующееся на выявлении и обезвреживании взрывоопасных предметов в районах ведения боевых действий и на деоккупированных территориях.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 135 автомобилей, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.