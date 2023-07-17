У Путіна прокоментували вибухи на Кримському мосту

В адміністрації російського президента-диктатора Володимира Путіна відреагували на вибухи на Кримському мості, що сталися вночі проти 17 липня.

Інцидент на переправі прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

У Путіна традиційно звинуватили Україну в "атаці" на Кримський міст. Крім того, в РФ пригрозили "відповіддю"

"Ми знаємо, хто за цим стоїть. Усвідомлюємо підступність київського режиму. Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів та роботи. Про якісь інші заходи зараз не йшлося...Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнення цілей СВО (в РФ називають війну "спеціальною військовою операцією" - Ред.)", - заявив представник Путіна.

Пєсков назвав вибухи на мосту "терактом". За його словами, президенту РФ доповіли про інцидент на мосту. Крім того, диктатор проведе нараду щодо вибухів на переправі.

"Путін дав доручення щодо організації руху транспорту на Кримському напрямку. Він також доручив організувати ремонтно-відновлювальні роботи на мосту", - розповів Пєсков.

Нагадаємо, вночі проти 17 липня на Кримському мосту пролунали щонайменше два вибухи. Вони сталися о 3:04 та 3:20. Наразі рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

У Росії назвали вибухи на Кримському мосту терактом. У Слідчому комітеті країни-агресорки заявили, що переправу нібито атакували два українські безпілотники.

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