Україна домовилась про альтернативний маршрут експорту зерна: подробиці

Україна домовилася про використання портів однієї з країн Європи для експорту.

Україна домовилася про використання портів Хорватії для експорту зерна після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомила пресслужба МЗС України після переговорів міністра Дмитра Кулеби з хорватським колегою Гордоном Грлич-Радманом під час його візиту до України.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми працюватимемо над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії та прямує до України. Його шлях проходить через Чорне море, супроводжують судно американський протикорабельний літак і безпілотник.

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