Украина договорилась об альтернативном маршруте экспорта зерна: подробности

Украина договорилась об использовании портов одной из стран Европы для экспорта.

Украина договорилась об использовании портов Хорватии для экспорта зерна после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины после переговоров министра Дмитрия Кулебы с хорватским коллегой Гордоном Грлич-Радманом во время его визита в Украину.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь – это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Благодарю Хорватию за конструктивную помощь", – сказал Кулеба.

Напомним, израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России и направляется в Украину. Его путь проходит через Черное море, сопровождают судно американский противокорабельный самолет и беспилотник.

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