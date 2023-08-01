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Знищено пів тисячі окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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Знищено пів тисячі окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 1 серпня 20223-го знищено майже 247 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Ворог втрати ще п'ять танків та десять дронів.

Станом на 1 серпня 2023 року ЗСУ знищили 246 690 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 500 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу - близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 4216 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 8205 (+17) од,
  • артилерійських систем - 4839 (+23) од,
  • РСЗВ - 699 (+0) од,
  • засоби ППО - 462 (+2) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4027 (+10),
  • крилаті ракети - 1347 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7324 (+32) од,
  • спеціальна техніка - 718 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 524 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що ЗСУ наступають на двох напрямках і закріплюються на рубежах. Так, Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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