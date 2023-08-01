Знищено пів тисячі окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Ворог втрати ще п'ять танків та десять дронів.
Станом на 1 серпня 2023 року ЗСУ знищили 246 690 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 500 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 4216 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 8205 (+17) од,
- артилерійських систем - 4839 (+23) од,
- РСЗВ - 699 (+0) од,
- засоби ППО - 462 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4027 (+10),
- крилаті ракети - 1347 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7324 (+32) од,
- спеціальна техніка - 718 (+3).
Нагадаємо, розпочалася 524 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що ЗСУ наступають на двох напрямках і закріплюються на рубежах. Так, Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.