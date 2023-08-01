Перспективний український форвард перебрався до чемпіонату Англії

Микола Кухаревич гратиме в Чемпіоншипі за "Свонсі".

Український нападник Микола Кухаревич став гравцем "Свонсі", який виступає в Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії – прим.).

Про це повідомив офіційний сайт валлійського клубу.

22-річний форвард підписав контракт на три роки з опцією подовження ще на один сезон. За новий клуб Микола виступатиме під 19-м номером.

Попереднім клубом Кухаревича був французький "Труа". Сума трансферу українського футболіста до команди Чемпіоншипу не розголошується.

Минулий сезон Кухаревич на правах оренди провів за шотландський "Хіберніан", забивши 5 голів у 15 матчах.

У сезоні-2022/23 "Свонсі" посів десяте місце в Чемпіоншипі. У першому турі нового розіграшу "лебеді" 5 серпня приймуть "Бірмінгем".

Нагадаємо, Кухаревич виступає за кордоном від літа 2021 року, коли перейшов до "Труа" із львівського "Руха". За даними порталу Transfermarkt, український клуб виручив за гравця 300 тисяч євро.

Читайте також:

Панатінаїкос – Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

"Шахтар" оголосив про підписання ще одного новачка

Стане одноклубником іншого українця: Довбик близький до переходу до команди з Іспанії – ЗМІ