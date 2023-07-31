"Шахтар" оголосив про підписання ще одного новачка

Донецький "Шахтар" повідомив про трансфер вінгера молодіжної збірної Бразилії Егіналду.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 18-річний півзахисник підписав з "помаранчево-чорними" п'ятирічний контракт, до 30 червня 2028 року.

Егіналду перебрався до "Шахтаря" з бразильського клубу "Васко да Гама". Сума трансферу не розголошується. За донеччан вінгер гратиме під 7-м номером.

Егіналду – у «Шахтарі»! ⚒



✨ Бразильський гравець переходить до нашої команди з ФК «Васко да Гама». Контракт із 18-річним півзахисником розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/226R1Pdhta.



Ласкаво просимо до клубу, Егіналду! #Shakhtar pic.twitter.com/lEuGz1agyL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

Новачок "гірників" починав професійні виступи в бразильському клубі "Артсул", а 2022 року перейшов до "Васко да Гами", де провів за головну команду 29 матчів і забив 3 м'ячі.

У сезоні-2023 Егіналду взяв участь у 11 поєдинках у всіх турнірах (4 гри в чемпіонаті Бразилії, 1 – у Кубку Бразилії, 6 – у чемпіонаті й Кубку Каріока).

Також він виступає за молодіжну збірну Бразилії U-20, у складі якої провів 3 матчі. Егіналду – учасник молодіжного чемпіонату світу 2023 року.

Егіналду став четвертим трансфером "Шахтаря" цього літа. Раніше "гірники" підписали 21-річного лівого бразильського захисника Педрінью Азеведо, 18-річного бразильського вінгера Невертона та 20-річного ізраїльського захисника Става Лемкіна.

Крім того, у квітні "Шахтар" оголосив про підписання 19-річного еквадорського півзахисника Деніла Кастілло, термін п'ятирічного контракту якого почався 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, в суботу, 29 липня, "Шахтар" здобув скромну перемогу над "Металістом 1925" у своєму стартовому матчі нового розіграшу УПЛ. У другому турі чемпіонату України донеччани 2 серпня зіграють проти "Вереса",

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