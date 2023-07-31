"Шахтер" объявил о подписании еще одного новичка

Донецкий "Шахтер" сообщил о трансфере вингера молодежной сборной Бразилии Эгиналду.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 18-летний полузащитник подписал с "оранжево-черными" пятилетний контракт, до 30 июня 2028 года.

Эгиналду перебрался в "Шахтер" из бразильского клуба "Васко да Гама". Сумма трансфера не разглашается. За дончан вингер будет играть под 7-м номером.

Эгиналду – в «Шахтере»! ⚒



✨ Бразильский игрок переходит в нашу команду из ФК «Васко да Гама». Контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на пять лет.



Узнайте больше: https://t.co/226R1Pdhta.



Добро пожаловать в клуб, Эгиналду! #Shakhtar pic.twitter.com/lEuGz1agyL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) Июль 31, 2023

Новичок "горняков" начинал профессиональные выступления в бразильском клубе "Артсул", а в 2022 году перешел в "Васко да Гаму", где провел за главную команду 29 матчей и забил 3 мяча.

В сезоне-2023 Эгиналду принял участие в 11 поединках во всех турнирах (4 игры в чемпионате Бразилии, 1 – в Кубке Бразилии, 6 – в чемпионате и Кубке Кариока).

Также он выступает за молодежную сборную Бразилии U-20, в составе которой провел 3 матча. Эгиналду – участник молодежного чемпионата мира 2023 года.

Эгиналду стал четвертым трансфером "Шахтера" этим летом. Ранее "горняки" подписали 21-летнего левого бразильского защитника Педринью Азеведо, 18-летнего бразильского вингера Невертона и 20-летнего израильского защитника Става Лемкина.

Кроме того, в апреле "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего эквадорского полузащитника Дэнила Кастилло, срок пятилетнего контракта которого начался 1 июля 2023 года.

Напомним, в субботу, 29 июля, "Шахтер" одержал скромную победу над "Металлистом 1925" в своем стартовом матче нового розыгрыша УПЛ. Во втором туре чемпионата Украины дончане 2 августа сыграют против "Вереса",

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