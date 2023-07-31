Экс-жена Виталия Кличко в купальнике блеснула стройной фигурой

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, блеснула стройной фигурой в купальнике.

Как рассказала знаменитость в Instagram-stories, сейчас она крайне редко заходит в соцсети, ведь находится в отпуске.

"Отпуск! Вот почему я не так часто на связи с вами", — поделилась знаменитость.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Правда, Наталья все же находит время, чтобы порадовать поклонников контентом с отдыха. В частности, Егорова опубликовала кадры, на которых предстала в ярком купальнике. Знаменитость показала, как наслаждается красивыми видами и пейзажами. Также на пикантных снимках Наталья засветила стройную и подтянутую фигуру.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, недавно украинская ведущая Леся Никитюк тоже хвасталась стройной и подтянутой фигурой. Знаменитость показалась в соблазнительном нижнем белье и взбудоражила воображение поклонников.

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