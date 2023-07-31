Ексдружина Віталія Кличка у купальнику блиснула стрункою фігурою

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, блиснула стрункою фігурою у купальнику.

Як розповіла знаменитість в Instagram-stories, нині вона вкрай рідко заходить у соцмережі, адже перебуває у відпустці.

"Відпустка! Ось чому я не так часто на зв'язку з вами", - поділилася знаменитість.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Щоправда, Наталія все ж таки знаходить час, аби потішити прихильників контентом з відпочинку. Зокрема, Єгорова опублікувала кадри, на яких постала у яскравому купальнику. Знаменитість показала, як насолоджується гарними краєвидами та морськими пейзажами. Також на пікантних знімках Наталія засвітила струнку та підтягнуту фігуру.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Леся Нікітюк теж хизувалася стрункою та підтягнутою фігурою. Знаменитість показалася у спокусливому спідньому та розбурхала уяву прихильників.

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