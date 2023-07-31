Ексдружина Віталія Кличка у купальнику блиснула стрункою фігурою

Наталія Єгорова показала, як минає її відпустка.
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, блиснула стрункою фігурою у купальнику.
Як розповіла знаменитість в Instagram-stories, нині вона вкрай рідко заходить у соцмережі, адже перебуває у відпустці.
"Відпустка! Ось чому я не так часто на зв'язку з вами", - поділилася знаменитість.
Щоправда, Наталія все ж таки знаходить час, аби потішити прихильників контентом з відпочинку. Зокрема, Єгорова опублікувала кадри, на яких постала у яскравому купальнику. Знаменитість показала, як насолоджується гарними краєвидами та морськими пейзажами. Також на пікантних знімках Наталія засвітила струнку та підтягнуту фігуру.
Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Леся Нікітюк теж хизувалася стрункою та підтягнутою фігурою. Знаменитість показалася у спокусливому спідньому та розбурхала уяву прихильників.
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