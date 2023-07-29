"Шахтер" с новым тренером одержал скромную победу в стартовом матче УПЛ

Донецкий "Шахтер" обыграл харьковский "Металлист 1925" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 1:2 .

Действующий чемпион Украины вышел вперед на 30-й минуте – Николай Матвиенко замкнул подачу с углового от полуфиналиста Евро-2023 в составе украинской "молодежки" Алексея Кащука.

В начале второго тайма "горняки" укрепили свое преимущество. Лассина Траоре остался без опеки в центре штрафной и отправил мяч в левый угол.

На 56-й минуте харьковчане сократили отставание в счете. Дмитрий Юсов точным ударом завершил подачу с левого фланга на дальнюю штангу. Однако избежать поражения подопечным Эдмара не удалось.

Отметим, что этот матч стал дебютным на посту главного тренера "Шахтера" для нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, который летом сменил у руля "горняков" хорвата Игоря Йовичевича.

Во втором туре чемпионата Украины дончане 2 августа сыграют против "Вереса", а "Металлист 1925" 5 августа сойдется с "Александрией".

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