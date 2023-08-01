Перспективный украинский форвард перебрался в чемпионат Англии

Николай Кухаревич будет играть в Чемпионшипе за "Суонси".

Украинский нападающий Николай Кухаревич стал игроком "Суонси", который выступает в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе чемпионата Англии – прим.).

Об этом сообщил официальный сайт валлийского клуба.

22-летний нападающий подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон. За новый клуб Николай будет выступать под 19-м номером.

Предыдущим клубом Кухаревича был французский "Труа". Сумма трансфера украинского футболиста в команду Чемпионшипа не разглашается.

Прошлый сезон Кухаревич на правах аренды провел за шотландский "Хиберниан", забив 5 голов в 15 матчах.

В сезоне-2022/23 "Суонси" занял десятое место в Чемпионшипе. В первом туре нового розыгрыша "лебеди" 5 августа примут "Бирмингем".

Напомним, Кухаревич выступает за границей с лета 2021 года, когда перешел в "Труа" из львовского "Руха". По данным портала Transfermarkt, украинский клуб выручил за игрока 300 тысяч евро.

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