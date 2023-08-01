Атака дронов на Москву: Подоляк рассказал, что дальше будет происходить в России

Подоляк уверен, что война окончательно перейдет к ее "авторам".
В Офисе президента отреагировали на ночную атаку дронов на Москву 1 августа. Там предупредили, что Россию ждут все "больше неустановленных дронов, больше гражданских конфликтов, больше войны".
Об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских" конфликтов, больше войны…", — говорится в его сообщении.
Напомним, ночью 1 августа Москву снова атаковали несколько беспилотников. Они попали в башню бизнес-центра "Москва-Сити", в котором попали и в прошлый раз. Там находится несколько министерств в районе 21-го этажа. Россия традиционно обвинила Украину.
В Воздушных силах прокомментировали атаку беспилотников на Москву. Спикер ведомства Юрий Игнат высмеял известную российскую ПВО, которая не может сбивать дроны.
ТСН.ua собрал все, что известно о ночном налете дронов на Москву.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Москва и Таганрог горят! Россиянки упаковывают вещи Все по плану
Читайте также:
- Последствия атаки БПЛА по Харькову: разрушены два здания (фото)
- Российские диверсанты пытались прорваться через одну из областей на северной границе — Наев
- Три иностранных судна прибыли в зерновые терминалы Украины – СМИ