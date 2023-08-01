Атака дронов на Москву: Подоляк рассказал, что дальше будет происходить в России

Подоляк уверен, что война окончательно перейдет к ее "авторам".

В Офисе президента отреагировали на ночную атаку дронов на Москву 1 августа. Там предупредили, что Россию ждут все "больше неустановленных дронов, больше гражданских конфликтов, больше войны".

Об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских" конфликтов, больше войны…", — говорится в его сообщении.

Напомним, ночью 1 августа Москву снова атаковали несколько беспилотников. Они попали в башню бизнес-центра "Москва-Сити", в котором попали и в прошлый раз. Там находится несколько министерств в районе 21-го этажа. Россия традиционно обвинила Украину.

В Воздушных силах прокомментировали атаку беспилотников на Москву. Спикер ведомства Юрий Игнат высмеял известную российскую ПВО, которая не может сбивать дроны.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном налете дронов на Москву.

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