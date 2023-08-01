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Атака дронів на Москву: Подоляк розповів, що далі відбуватиметься в Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Атака дронів на Москву: Подоляк розповів, що далі відбуватиметься в Росії

Михайло Подоляк відреагував на атаку безпілотників на Москву 1 серпня

Подоялк впевнений, що війна остаточно перейде до ї "авторів".

В Офісі президента відреагували на нічну атаку дронів на Москву 1 серпня. Там попередили, що на Росію чекають все "більше невстановлених дронів, більше громадянських конфліктів, більше війни".

Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги… Все, що далі відбуватиметься в Росії, – об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни…", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, вночі 1 серпня Москву знову атакували декілька безпілотників. Вони влучили у вежу бізнес-центру "Москва-Сіті", в якому поцілили і попереднього разу. Там перебуває кількома міністерствами в районі 21-го поверху. Росія традиційно звинуватила Україну.

У Повітряних силах прокоментували атаку безпілотників на Москву. Речник відомства Юрій Ігнат висміяв славнозвісну російську ППО, яка не може збивати дрони.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічний наліт дронів на Москву.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Москва і Таганрог горять! Росіянки пакують речі | Всьо по плану

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Дата публікації
Перегляди
448
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