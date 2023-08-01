Одне неправильне рішення України призведе до нової війни із Росією - експерт

Кремль сподівається, що українці втомляться від війни й чинитимуть тиск на військово-політичне керівництво, вважає експерт.

Росія хоче переговорів, аби заморозити військові дії, але будь-які домовленості з Володимиром Путіним призведуть до повторення війни.

Таку думку висловив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі FREEДОМ.

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За його слова, Кремль сподівається, що українці втомляться від війни й чинитимуть тиск на військово-політичне керівництво, щоб воно пішло на поступки РФ і сіло за стіл переговорів.

"Тому залишається єдине, чим закривати ці прогалини (невдачі на фронті - ред.)- це обстрілювати українську інфраструктуру, цивільні об’єкти, житлові будинки, знову ж таки, розраховуючи, що десь народ зламається і скаже: "Зеленський, зупинив війну. Ми втомилися. Давай на будь-яких умовах, не потрібен нам південь України, нехай Росія забере… Ми хочемо мирного життя”. Тобто ось такий розрахунок банальний", - вважає військовий аналітик.

Ступак зауважив, що зараз Росія не даремно знову підняла тему переговорів, звинувачуючи Україну, що вона не хоче сідати за стіла перемовин.

"Вони вже говорять про переговори. Уже активно йде ця історія… Щоправда, вона йде трошки гібридно: “Ми ось хочемо переговори, але українські партнери не хочуть. Водночас ми рухаємося, ми намагаємося десь наступати, ми будемо обстрілювати українські міста”… Тобто російська сторона, вона хоче заморозити все те, що відбувається зараз в Україні, зробити статус-кво, щоб Україна визнала всі ці територіальні "придбання", все, що вкрали в України, зафіксували", - розповів експерт.

Як повідомляли раніше, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що ЗСУ досягли успіхів на півдні України. Так, у країнські військові досягли прогресу протягом 31 липня. Своєю чергою, окупанти занепокоєні здатністю своєї армії захистити Урожайне.

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