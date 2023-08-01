ЗСУ досягли успіхів на півдні України: ISW про контрнаступ

Збройні сили України продовжували наступальні операції вздовж району кордону Донецької та Запорізької областей. Українські оборонці досягли прогресу протягом 31 липня. Своєю чергою, росіяни занепокоєні здатністю своєї армії захистити Урожайне.

Про це повідомили у своєму новому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та протягом минулої доб просунулися вперед. До слова, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ атакували в напрямках Мала Токмачка та Роботине.

Тим часом російські "воєнкори" стверджували, що біля траси Т0518 Урожайне-Велика Новосілка тривають бої. Крім того, поблизу Урожайного обороняється оперативно-тактичне з’єднання РФ "Каскад". Один військовий блогер країни-агресорки висловив занепокоєння щодо здатності Росії захистити Урожайне та оцінив, що українські сили захоплять населений пункт протягом наступних трьох днів.

Ситуація у Запорізькій області. Мапа боїв ISW.

Запорізька область. Мапа боїв ISW.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ прорвали російські оборонні позиції на півдні. Американські аналітики стверджують, що українськими силам вдалося прорвати російські оборонні позиції на заході Запорізької області. Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного.

Читайте також: