У Харкові встановлюють 14 блочно-модульних котелень. Вони замінять застарілі котли та обладнання, яке не підлягає ремонту, для забезпечення автономності лікарняного комплексу. Про це йдеться у сюжеті КП «Харківські теплові мережі».

Через війну вся ремонтна кампанія для «Харківських тепломереж» отримала подвійний обсяг першочергових завдань.

Сергій Мельниченко, начальник управління з експлуатації, повідомив, що ремонт старих котлів розтягнувся б до зими. Блочно-модульні котельні вирішують питання часу.

«Привезли, зібрали з чотирьох блоків, все підключили — звісно, це швидше, ніж будувати. Це вже на 90% готова продукція… Саму котельню ми не будуємо, ми тільки підключаємо. Крупно-вузлова збірка вже зроблена виробником котельні (KOLVI), це значно пришвидшує сам монтаж», — повідомив Сергій Мельниченко.

17 таких блочно-модульних котелен уже пройшли найважчий в історії України опалювальний сезон 2022-2023, і при цьому заощадили до 20% електрики та газу.

За словами Сергія Мельниченко, найбільша з вже наявних у Харкові блочно-модульних котелень має потужність в 1 МВт, а нова партія - від 3 МВт до 8 МВт. Котельня на 6 МВт вже здатна забезпечити теплом та водою сім великих багатоповерхівок, школу та дитячий садок.

Також до блочно-модульних котелен KOLVI можна підключати генератор. Тому якщо цього опалювального сезону в Україні повторяться блекаути, блочно-модульні котельні продовжать працювати навіть без світла.

«На всьому обладнанні є частотне керування, тому ми маємо можливість поставити тут дизельні генератори. Тому під час блекаутів у нас буде запас води, своя електроенергія, і ми зможемо надавати послуги опалення навіть під час блекаутів», — каже Сергій Мельниченко.

Цього року лише в Київському районі Харкова закінчуть роботи на чотирьох блочно-модульних котельнях. Найбільша котельня на 8 мВт знаходиться в Новобаварському районі, решту розподілено за потребою по іншим районам міста. Усі блочно-модульні котельні будуть готові розпочати опалювальний сезон 2023-2024 вчасно.