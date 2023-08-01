Окупанти скинули шість авіабомб на селище Нью-Йорк

Російські окупанти у понеділок, 31 липня, скинули шість авіабомб на селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Минулося без людських жертв. Втім, є руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали два багатоквартирних і 31 приватний будинок, а також школа. Люди завдяки вчасній евакуації не постраждали, наголосили у міністерстві.

Окрім того, впродовж доби російська армія атакувала інші населені пункти Донецької області: По Краматорську окупанти поцілили трьома ракетами С-300. Пошкоджено адмінбудівлю та промислові приміщення.

Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Зоряне Мар'їнської територіальної громади загинули двоє мешканців, яким було 34 і 38 років. Одного чоловіка вбило на місці. Іншого намагалися врятувати "Білі янголи", але під час евакуації до лікарні від несумісних з життям ран він помер.

Армія РФ не припиняє атакувати Донеччину. / Фото: МВС

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