До Землі наближається "рогата" комета (фото)

У комети 12P виросли "роги" після виверження вулкана. Схожих явищ вчені не бачили протягом останніх 69 років.

Кріовулканічна комета 12P, яка наближається до Землі, під час польоту вивергнула у космос потоки холодної "магми", які нагадували "роги".

Про це повідомляє Space.

Комета 12Р діаметром близько 30 км складається з наповненого сумішшю льоду, пилу та газу твердого ядра. Навколо неї є хмара газу, що витікає з внутрішньої частини комети. Науковці називають її комою.

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20 липня кілька астрономів зафіксували потужний спалах від комети. Він був приблизно у 100 разів яскравішим, ніж зазвичай. Усе тому, що кома комети раптово роздулася через газ і кристали льоду, тож змогла "відбити" більше сонячного світла, яке й побачили науковці.

Вже 26 липня було зафіксовано, що кома комети зросла приблизно до 230 тис. км в діаметрі або у 7 000 разів більше, ніж її ядро.

Як пояснив астроном із Британської астрономічної асоціації Річард Майлз, незвичайна форма коми комети 12P може бути пов’язана з неправильною формою її ядра. Згодом розширена кома зникне, коли газ і лід стануть занадто розпорошеними, аби відбивати сонячне світло.

У комети 12Р виросли "роги" після виверження потоків лави в космос / Фото: The Dark Side Observatory

Зазначається, що схожих явищ науковці не бачили за останні 69 років.

Астрономи оцінюють, що комета досягне найближчої до Сонця точки 21 квітня 2024 року та наблизитися до Землі 2 червня того ж року.

Нагадаємо, до Землі мчить небезпечний астероїд 2018 BG5 розміром у 55 м – це як середній розмір пасажирського авіалайнера.

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