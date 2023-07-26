До Землі мчить небезпечний астероїд розміром із пасажирський авіалайнер

До Землі летить астероїд під назвою 2018 BG5, виявлений 5 років тому. Його розмір оцінюють у 55 метрів, що можна порівняти із середнім розміром пасажирського авіалайнера.

Про це пише tech.hindustantimes.com.

Цей астероїд належить до групи астероїдів під назвою Аполлони, які постійно перетинають орбіту Землі під час свого обертання навколо Сонця та можуть дуже близько підлітати до планети. Багато з них вважаються небезпечними для нас як через свій розмір, так і через своє місце перебування в космосі.

За словами вчених, наразі астероїд 2018 BG5 мчить крізь космос із запаморочливою швидкістю, що становить 30 тисяч км/год. Максимально близько до Землі цей астероїд перебуватиме в четвер, 27 липня. Це означає, що він має пролетіти повз планету на відстані 4,1 млн км.

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