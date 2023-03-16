До Землі летить астероїд, схожий на челябінський: про що попереджають вчені 

На дуже близькій відстані від Землі з'явиться новий астероїд, який учені виявили 13 березня. Він має приблизно такий самий розмір, як і той, що вибухнув над російським Челябінськом 2013 року. Тоді це була несподівана подія, яка теоретично може повторитися.

Про це пише Forbes.

За словами вчених, астероїд завширшки приблизно 17 метрів повинен пролетіти повз Землю вже в п'ятницю, 17 березня. Але найголовніше тут не розмір цього астроіда, а близькість до Землі, тобто відстань, на якій він перебуватиме під час свого польоту.

Хоча вчені з NASA упевнені, що ніякого падіння астероїда на Землю не відбудеться, все ж таки дистанція від планети у 240 тисяч кілометрів насторожує. Здебільшого так близько до Землі астероїди не підлітають. Тому в будь-якому випадку космічний камінь 2023 EY вважається потенційно небезпечним.

За космічними мірками відстань у 240 тисяч кілометрів — це дуже мало, і вона відповідає майже половині відстані від Землі до Місяця. Вчені визначили, що новий астроїд належить до класу Аполлони, і такі камені часто перетинають орбіту Землі, обертаючись навколо Сонця, водночас ідучи на зближення із Землею.

Раніше стало відомо, що в нашу планету може врізатись астероїд діаметром 50 метрів. Зазначається, що ймовірність зіткнення становить приблизно 1 до 600, тобто вище середньої.

Рідкісне явище: вченні помітили величезний астероїд над Ла-Маншем

Читайте також: