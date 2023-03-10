Гігантський астероїд може впасти на землю: вчені назвали терміни

У 2046 році, через 23 роки, в нашу планету може врізатись астероїд діаметром 50 метрів. Зазначається, що ймовірність зіткнення становить приблизно 1 до 600, тобто вище середньої.

Про це свідчать дані НАСА.

У координаційному центрі Європейському космічному агентстві кажуть, що ймовірність прямого удару становить 1 із 625. Утім, потрібні довгі тижні спостереження, щоб уточнити прогноз.

Відомо, що вперше виявлений 27 лютого астероїд, який отримав назву 2023 DW, за оцінками має діаметр близько 50 метрів.

"Пряме зіткнення з таким каменем не буде таким катастрофічним, як астероїд діаметром 12 кілометрів, який убив динозаврів. Тим не менш, 2023 DW може завдати серйозних збитків, якщо він приземлиться недалеко від великого міста або густонаселеного району", - йдеться у повідомленні.

Попри те, що зіткнення з DW 2023 поки вважається малоймовірним, вчені оперативно розробляють методи захисту Землі від подібних загроз.

Додамо, повз Землю 2023 року пролетить рідкісна комета, яку не бачили 80 тис. років. Тобто востаннє це небесне тіло людство бачило в процесі, коли залишало Африку і заселяло решту світу.

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