Новий метод лікування безпліддя: вчені створили яйцеклітину з клітин мишей-самців

Цю технологію в майбутньому можна буде використовувати для допомоги безплідним парам, у яких жінки не можуть виробляти власні яйцеклітини.

Японський дослідник з університету Осаки Кацухіко Хаяші створив яйцеклітини з клітин мишей-самців. Зокрема, дослідження, яке він проводить передбачає перетворення чоловічих статевих хромосом XY на жіночі XX.

Про це пише BCC News Україна.

Зазначається, що професор Хаяші працює над розробкою методів лікування безпліддя. Він опублікував свою розробку у науковому журналі Nature, яка дає надію одностатевим парам у майбутньому мати власних дітей.

Утім, за його словами, дослідження перебуває лише на початковому етапі.

Деталі дослідження були представлені на саміті з редагування генів людини в Інституті Кріка в Лондоні.

Професор Хаяші сказав BBC News, що ці проблеми цілком можна буде подолати через десять років, і він хотів би, щоб цю технологію застосовували для лікування безпліддя як для чоловіків, так і для жінок і одностатевих пар - якщо доведуть, що це безпечно.

"Якщо люди цього хочуть і якщо суспільство сприйме таку технологію, то я за неї", - сказав він.

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У рамках цієї технології беруть клітину шкіри самця миші та перетворюють її на стовбурову клітину - клітину, яку згодом можна перетворити на інші типи клітин.

Початкові клітини є чоловічими і тому мають XY-хромосоми. Команда професора Кацухіко видаляє Y-хромосому, дублює X-хромосому, а потім "склеює" два X разом. Це дозволяє "запрограмувати" стовбурову клітину на перетворення на яйцеклітину.

Цю технологію в майбутньому можна буде використовувати для допомоги безплідним парам, у яких жінки не можуть виробляти власні яйцеклітини. Однак дослідник підкреслив, що вона ще дуже далека від реального лікування безпліддя.

"Навіть у мишей є багато проблем із якістю яйцеклітини. Тож перш ніж ми зможемо розглядати її як лікування фертильності, ми повинні подолати ці проблеми, що може зайняти багато часу", - сказав він.

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Також він вважає, що цю технологію зможуть використовувати чоловіки для створення дитини за допомогою власної сперми та штучно створених яйцеклітин.

"Технічно це можливо. Проте я не дуже впевнений, чи на зараз це безпечно чи прийнятно для суспільства", - зазначив він.

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