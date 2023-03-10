В Україні зіпсується погода: майже у всіх регіонах будуть опади

В Україні очікується ускладнення погоди наприкінці тижня. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує місцями зниження температури, дощі зі снігом та вітром.

Про це повідомляє "Метеопрог".

У п'ятницю, 10 березня, фронтальний розділ із Європи стане причиною невеликих та помірних опадів у вигляді дощу та снігу на більшій частині території України. Також на вихідні, 11-12 березня, погода матиме нестійкий характер з чергуванням гребенів високого тиску та атмосферних фронтів.

По всій території країни будуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи. Швидкість північно-західного вітру із переходом на південний буде 7-12 м/с. Температура повітря суттєво не зміниться і залишиться на аномально високому рівні: вночі становитиме -2°+4°, а вдень на більшості території країни від +7° до +13°.

Нагадаємо, в Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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