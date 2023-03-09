Прогноз погоди на 10 березня: в Україні буде тепло, але дощитиме

У п'ятницю, 10 березня, в Україні будуть опади. Втім, температура повіря буде теплою: і вдень, і вночі буде "плюс".

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, а вдень у східних, південно-східних областях, а також на на Закарпатті та Волині буде невеликий дощ. На півночі - з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде 2-7° тепла, але на півночі країни - від 2° тепла до 3° морозу. Вдень пргнозують 8-13° тепла. Але у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до + 17°. У північних областях буде 4-9° тепла.

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 10 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, але вдень без опадів. Швидкість північно-західного вітру буде 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 4-9° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть близько нуля, а вдень піднімуться до 6-8° тепла.

Нагадаємо, синоптики розповіли, як здивує перший весняний місяць. В Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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