10 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 10 березня, в православному календарі день пам’яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Народився в благочестивій християнській родині патрисіїв, тому з дитинства отримав гарну освіту в Константинополі. Був радником і писарем при дворі імператора Костянтина VII Багрянородного. В ті часи дуже поширювалася єресь про іконоборство, а єпископ Константинопільський Павло не мав сил боротися проти неї. Він прийняв схиму і жив в монатирі.

Прийшов до нього імператор з матір'ю своєю царицею Іриною, і святитель Павло вказав на Тарасія як свого наступника, хоча той був мирянином. 784 року став Тарасій єпископом Константинопільським і 22 роки прослужив на цьому посту. Він зробив багато гідних справ, в тому числі віддавав все своє майно бідним. Якось він пішов проти самого імператора, відмовивши тому розірвати його шлюб з Марією. Розлютився імператор, але невдовзі він був залишений без престолу царицею Іриною.

Помер Тарасій 806 року і був похований на Босфорі в монастирі, який сам побудував.

Прикмети 10 березня

Народні прикмети 10 березня / Фото: pixabay.com

Якщо 10 березня хороша погода, літо буде теплим.

Падає сніг із дощем, значить негода ще затримається.

На вулицях багато ворон — до потепління.

Почути грім — до поганої погоди.

Що завтра не можна робити

Церква не дозволяє цього дня лаятися, сваритися, лихословити. Також забороняється займатися садівництвом чи піддаватися шкідливим звичкам. Не варто давати і брати гроші у борг. Не тримайте вдома поламані речі, краще цього дня їх позбутися.

Що можна робити завтра

В народі 10 березня називали "Тарас Безсонний", намагалися не засинати до заходу сонця, щоб не накликати на себе біди. Також молилися святителю про здоров'я, вірили, що він може захистити від лихоманки.

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