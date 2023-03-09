10 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 10 марта, в православном календаре день памяти святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. Родился в благочестивой христианской семье патрисиев, поэтому с детства получил хорошее образование в Константинополе. Являлся советником и писарем при дворе императора Константина VII Багрянородного. В те времена очень распространялась ересь об иконоборчестве, а епископ Константинопольский Павел не имел сил бороться против нее. Он принял схиму и жил в монастыре.
Пришел к нему император с матерью своей царицей Ириной, и святитель Павел указал на Тарасия как своего преемника, хотя тот был мирянином. 784 стал Тарасий епископом Константинопольским и 22 года прослужил на этом посту. Он совершил много достойных дел, в том числе отдавал все свое имущество бедным. Однажды он пошел против самого императора, отказав поэтому расторгнуть его брак с Марией. Разозлился император, но вскоре он был оставлен без престола царицей Ириной.
Умер Тарасий в 806 году и похоронен на Босфоре в монастыре, который сам построил.
Приметы 10 марта
- Если 10 марта хорошая погода, лето будет теплым.
- Падает снег с дождем, значит, непогода еще задержится.
- На улицах много ворон – к потеплению.
- Услышать гром — в плохую погоду.
Что завтра нельзя делать
Церковь не позволяет в этот день ругаться, ссориться, злословить. Также запрещается заниматься садоводством или подвергаться вредным привычкам. Не стоит давать и брать деньги взаймы. Не держите дома поломанные вещи, лучше в этот день от них избавиться.
Что можно делать завтра
В народе 10 марта называли "Тарас Бессонный", пытались не засыпать до заката, чтобы не навлечь на себя беды. Также молились святителю о здоровье, верили, что он может оградить от лихорадки.
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