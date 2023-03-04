Вчені знайшли на Мадагаскарі птахів, яких вважали вимерлими чверть століття

У віддалених тропічних лісах на північному сході Мадагаскару орнітологи вперше від 1999-го виявили тетраку малагасійську. Птаха вважали вимерлим та навіть називали одним із дести найбільш розшукуваних видів зниклих птахів за версією Search for Lost Birds.

Про це повідомляє The Peregrine Fund.

"Тепер, коли ми знайшли тетраку малагасійську і краще зрозуміли середовище, в якому живе цей птах, ми можемо шукати його в інших частинах Мадагаскару та дізнатися про нього важливу інформацію", - заявив керівник експедиції та програмний директор The Peregrine Fund Лілі-Арісон Рене де Роланд.

Наголошується, що дослідники помітили малагасійську тетраку у двох різних віддалених місцях: на півострові Масуала торік наприкінці грудня, а також поблизу міста Андапа в січні цього року. На пошуки птаха науковці вирушила у грудні 2022-го.

Вперше птаха одна з команда орнітологів побачити 22 грудня на Масуалі. А вже 1 січня інша частина команди помітила птаха, схожого на малагасійську тетраку, на який стрибав у густих заростях біля річки. За словами орнітолога Джона Міттермайера, вид пташок справді полюбляє перебувати біля річок. Можливо, саме тому йому вдавалося залишатися непоміченим так довго. Вже в останній день експедиції команда зловити птаха за допомогою спеціальної сітки.

"Особливість спостереження за птахами в тропічних лісах полягає в тому, щоб прислухатися до пташиного крику, тому ви, природно, намагаєтеся уникати проведення часу біля бурхливих річок, де нічого не можна розчути", -пояснив Міттермайер.

Тепер команда планує поспостерігати за малагасійською тетракою з вересня по жовтень, коли на Мадагаскарі розмножується більшість птахів.

Втім орнітологи побоюються, що тетрака малагасійська перебуває під загрозою зникнення. Адже наразі переважна більшість низинних тропічних лісів на північному сході Мадагаскару вже знищена. До слова, тетрака малагасійська (сутінкова) - співочий птах з характерним жовтим горлом.

Нагадаємо, болівієць Джонаттан Акоста заблукав у джунглях Амазонки та виживав там 31 день, харчуючись дикими фруктами, хробаками та комахами. 30-річний чоловік загубився під час полювання з друзями.

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