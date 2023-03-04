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Росія та Білорусь знову подовжили військові навчання

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія та Білорусь знову подовжили військові навчання

Фото: Міноборони Білорусі

Спільні військові навчання Росії та Білорусі безперервно йдуть від 29 квітня 2022 року.

Білорусь та Росія подовжили спільні навчання Збройних сил на території РБ щонайменше до 13 березня.  

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". 

Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів.

Подовження навчань на білоруських полігонах триватиме від 6 березня і до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 11.03;
  • Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 10.03;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 11.03;
  • Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 12.03;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.03;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 13.03;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 12.03;
  • Полигон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 12.03.

"Таким чином, ми бачимо чергове подовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають від 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень склала 45 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - повідомляє моніторингова група.

Нагадаємо, Росія перекинула ще два ешелони військової техніки та навчений особовий склад із Білорусі у напрямку окупованої Донецької області.

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Дата публікації
Перегляди
424
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