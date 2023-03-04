Россия и Беларусь снова продлили военные учения

Совместные военные учения России и Беларуси непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

Беларусь и Россия продлили совместные учения Вооруженных сил на территории РБ по меньшей мере до 13 марта.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Общее количество продлений составило 45 недель.

Продление учений на белорусских полигонах будет продолжаться с 6 марта до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 11.03;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 10.03;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 11:03;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 12.03;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 10.03;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 13.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 12.03;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 12:03.

"Таким образом, мы видим очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 45 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", — сообщает мониторинговая группа.

Напомним, Россия перекинула еще два эшелона военной техники и обученный личный состав из Беларуси в направлении оккупированной Донецкой области.

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