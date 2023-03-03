Кадыров серьезно болен - Bild

За последние несколько месяцев глава Чечни сильно поправился и выглядит отечным.

У главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет издание Bild.

За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно, а на видео он часто не может открыть глаза.

Издание предполагает, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает находящийся в изгнании бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев.

Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.

Именно поэтому глава Чечни не смог присутствовать на выступлении российского диктатора Владимира Путина в Москве 21 февраля.

Тот факт, что Кадыров время от времени бывает энергичным и подвижным, объясняется приемом стимуляторов.

Напомним, глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. По словам премьера независимой Ичкерии, Кадыров болен, он уже стал наркозависимым и 15 лет употребляет какие-то таблетки.

Жданов: возглавит ли Кадыров переворот против смертельно больного Путина