Также чеченские депутаты приняли поправку, согласно которой глава ЧР, то есть Кадыров, "обеспечивает территориальную целостность Чеченской Республики".

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров получил титул "отца народа" (на чеченском языке – "Мехк-Да").

Соответствующее решение принял парламент Чечни, передают пропагандистские росСМИ.

"Цель данного изменения – установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР", — заявил соратник Кадырова, председатель чеченского парламента Магомед Даудов, который и был инициатором этой идеи.

Также чеченские депутаты приняли поправку, согласно которой глава ЧР, то есть Кадыров, обеспечивает территориальную целостность этой республики.

Отметим, что Мехк-Да – это исторический титут лидеров чеченского народа, которых избирали из числа самых авторитетных старейшин на общенародном собрании. Мехк-Да, например, командовал ополчением в походе и в обороне от нападения.

Ранее глава Чечни в составе РФ назывался президентом. Но Путин потребовал от руководителей субъектов в составе РФ отказаться от этого термина. Поэтому с 2011 года Кадыров именуется не президентом, а главой Чеченской Республики.

От борца за независимость – до предателя своего народа

Напомним, что во время Первой чеченской войны вместе с отцом Рамзан Кадыров находился в рядах борцов за независимость Ичкерии. Его отец, Ахмат Кадыров занимал должность муфтия Ичкерии и был одним из лидеров борьбы за независимость от РФ.

Во время Второй чеченской войны Кадыровы предали свой народ и перешли на сторону Москвы. Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющийся Путину.

По словам главы Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, Рамзан Кадыров – наркозависимый и 15 лет употребляет какие-то таблетки.

Напомним, что Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Ичкерия признана только одним государством-членом ООН – Украиной.

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