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Кадырову присвоили титул "отца народа": что это значит

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Кадырову присвоили титул "отца народа": что это значит

Также чеченские депутаты приняли поправку, согласно которой глава ЧР, то есть Кадыров, "обеспечивает территориальную целостность Чеченской Республики".

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров получил титул "отца народа" (на чеченском языке – "Мехк-Да").

Соответствующее решение принял парламент Чечни, передают пропагандистские росСМИ.

"Цель данного изменения – установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР", — заявил соратник Кадырова, председатель чеченского парламента Магомед Даудов, который и был инициатором этой идеи.

Также чеченские депутаты приняли поправку, согласно которой глава ЧР, то есть Кадыров, обеспечивает территориальную целостность этой республики.

Отметим, что Мехк-Да – это исторический титут лидеров чеченского народа, которых избирали из числа самых авторитетных старейшин на общенародном собрании. Мехк-Да, например, командовал ополчением в походе и в обороне от нападения.

Ранее глава Чечни в составе РФ назывался президентом. Но Путин потребовал от руководителей субъектов в составе РФ отказаться от этого термина. Поэтому с 2011 года Кадыров именуется не президентом, а главой Чеченской Республики.

От борца за независимость – до предателя своего народа

Напомним, что во время Первой чеченской войны вместе с отцом Рамзан Кадыров находился в рядах борцов за независимость Ичкерии. Его отец, Ахмат Кадыров занимал должность муфтия Ичкерии и был одним из лидеров борьбы за независимость от РФ.

Во время Второй чеченской войны Кадыровы предали свой народ и перешли на сторону Москвы. Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющийся Путину.

По словам главы Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, Рамзан Кадыров – наркозависимый и 15 лет употребляет какие-то таблетки.

Напомним, что Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Ичкерия признана только одним государством-членом ООН – Украиной. 

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Дата публикации
Просмотры
1047
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