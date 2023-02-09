Резников сделал намек на боевые корабли для Украины (фото)

Министр отметил, что всего лишь год назад никто не поверил бы, что украинская армия будет вооружена ПЗРК Stinger.

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал намек на планы государства получить от союзников боевые корабли.

Об этом глава Минобороны написал в Сети 9 февраля.

Вместе со своим сообщением Резников выложил совместное со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом фото, сделанное на фоне корабля. Добавим, что Анушаускас накануне побывал с визитом в Украине.

"Всего год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет вооружена Stinger. Литва стала первой страной, которая направила нам эти ПЗРК. Итак, может ли кто-то сейчас сказать, что получить боевые корабли было бы невозможно…?" – говорится в заявлении украинского министра.

Только в течение года, nobody должны были действовать, что #UAarmy должны были держаться с Stingers.

Lithuania became the first country who sent us these MANPADS.

So, can anyone now say that it would be impossible to get warships…?

pic.twitter.com/wMHSLzK1vJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 29 февраля 2023

Напомним, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных положительных решениях по передаче государству западных истребителей. В частности, известно, что такую возможность на сегодняшний день обдумывает Великобритания. Хотя там и предупреждали, что сроки передачи самолетов в случае положительного решения не будут скорыми.

В этот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Сети, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".

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