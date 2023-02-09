Истребители и дальнобойное оружие будут — Ермак

О каких видах вооружения идет речь – пока неизвестно.
В Офисе президента сообщили, что Украина получит дальнобойное оружие и истребители.
Приятные новости рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?", — говорится в сообщении политика.
О каких видах вооружения идет речь и какие страны готовы предоставить Украине технику – Ермак не проинформировал.
Европейское турне Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский 8 февраля отправился в европейское турне, где встречается с лидерами Европы. Главная цель визитов, чтобы союзники предоставили Украине дальнобойное оружие, самолеты и танки. 8 февраля Зеленский прибыл в Британию, где провел переговоры с премьером Риши Сунаком, также выступил в парламенте и был на аудиенции у короля Чарльза ІІІ.
После этого глава государства отправился во Францию, где его ждали президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В ходе переговоров они обсудили возможности поставки Украине необходимого оружия, вопроса продления экономической, политической поддержки и усиления санкций против РФ.
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