Винищувачі та далекобійна зброя буде - Єрмак

Про які види озброєння йдеться - поки невідомо.

В Офісі президента повідомили, що Україна отримає далекобійну зброю та винищувачі.

Приємні новини розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?", - йдеться у дописі політика.

Про які види озброєння йдеться та які країни готові надати Україні техніку - Єрмак не поінформував.

Європейське турне Зеленського

Український президент Володимир Зеленський 8 лютого вирушив у європейське турне, де зустрічається із лідерами Європи. Головна мета візитів, щоб союзники надали Україні далекобійну зброю, літаки та танки. 8 лютого Зеленський прибув до Британії, де провів переговори із прем'єром Ріші Сунаком, також виступив у парламенті та був на аудієнції у короля Чарльза ІІІ.

Після цього глава держави вирушив до Франції, де на нього чекали президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час перемовин вони обговорили можливості постачання Україні необхідної зброї, питання продовження економічної, політичної підтримки та посилення санкцій проти РФ.

Навіщо Зеленський полетів до Британії, Франції та Бельгії? | Альона Гетьманчук

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