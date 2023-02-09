У Києві спостерігається погіршення стану повітря: що відомо

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: зачиннити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У соціальних мережах знову активно обговорюють погану якість повітря у Києві. Пишуть, що найбільші показники забруднення повітря фіксуються на Академмістечку, Борщагівці та у Дарницькому районі. В останньому, до речі, другий день поспіль відчувається сильний присмак горілого в повітрі, особливо це помітно в нічний час.

Кияни рекомендують один одному пити більше води, закривати вікна та обмежити прогулянки на вулиці.

Наскільки все критично, сайт ТСН.ua поцікавився в управлінні екології та природних ресурсів КМДА. Там запевняють, що певне забруднення повітря в столиці є, але воно не таке критичне, як про це пишуть в соціальних мережах.

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"У Києві зараз спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі. Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру", - повідомили сайту ТСН. ua в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, в Інституті геофізики чи розповіли, чи загрожує Києву руйнівний землетрус.

Чому киянам доводиться дихати забрудненим повітрям та як вплинути на ситуацію

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