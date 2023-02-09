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У Києві спостерігається погіршення стану повітря: що відомо

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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У Києві спостерігається погіршення стану повітря: що відомо

Фото: bigseventravel.com

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: зачиннити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У соціальних мережах знову активно обговорюють погану якість повітря у Києві. Пишуть, що найбільші показники забруднення повітря фіксуються на Академмістечку, Борщагівці та у Дарницькому районі. В останньому, до речі, другий день поспіль відчувається сильний присмак горілого в повітрі, особливо це помітно в нічний час.

Кияни рекомендують один одному пити більше води, закривати вікна та обмежити прогулянки на вулиці.

Наскільки все критично, сайт ТСН.ua поцікавився в управлінні екології та природних ресурсів КМДА. Там запевняють, що певне забруднення повітря в столиці є, але воно не таке критичне, як про це пишуть в соціальних мережах.

"У Києві зараз спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі. Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру", - повідомили сайту ТСН. ua в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, в Інституті геофізики чи розповіли, чи загрожує Києву руйнівний землетрус.

Чому киянам доводиться дихати забрудненим повітрям та як вплинути на ситуацію

Чому киянам доводиться дихати забрудненим повітрям та як вплинути на ситуацію

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Дата публікації
Перегляди
355
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