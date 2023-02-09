У Києві створили мобільні групи ППО: можуть збивати ракети і дрони

У Києві створили мобільні вогневі групи, які захищають небо столиці від ворожих повітряних цілей.

Столичні мобільні групи ППО можуть збивати дрони-камікадзе, ракети та інші ворожі повітряні цілі.

Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк в Telegram.

"Для протидії "Шахедам" у підрозділах Угруповання сил та засобів оборони Києва створено мобільні вогневі групи. Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності — озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - розповів Павлюк.

Фото: Олександр Павлюк

За його словами, вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою триває не більше однієї хвилини.

"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення", - зазначив Павлюк і додав, що мобільна вогнева група може знищувати також крилаті ракети та інші повітряні цілі

Фото: Олександр Павлюк

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