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"Історичний день для Європи": Зеленський з Макроном прибув до Брюсселя

"Історичний день для Європи": Зеленський з Макроном прибув до Брюсселя

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці прибув до Брюсселя для участі в саміті Європейського Союзу та виступу у Європарламенті.

Про це повідомило французьке видання BFMTV.

Першою візит Зеленського підтвердила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Зеленський буде в Європейському парламенті сьогодні зранку, щоб звернутися з Дому європейської демократії", - написала вона у Twitter.

В аеропорту Зеленського, який прибув разом із президентом Франції Емануелем Макроном, зустріли Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель.

"Ласкаво просимо додому, ласкаво просимо до ЄС", – написав Мішель.

Нагадаємо, Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону.

Макрон також заявив, що Україна може розраховувати на Францію у відбудові миру.

"Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції", - сказав Макрон. 

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