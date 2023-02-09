"Історичний день для Європи": Зеленський з Макроном прибув до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці прибув до Брюсселя для участі в саміті Європейського Союзу та виступу у Європарламенті.

Про це повідомило французьке видання BFMTV.

Першою візит Зеленського підтвердила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Зеленський буде в Європейському парламенті сьогодні зранку, щоб звернутися з Дому європейської демократії", - написала вона у Twitter.

Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

В аеропорту Зеленського, який прибув разом із президентом Франції Емануелем Макроном, зустріли Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель.

"Ласкаво просимо додому, ласкаво просимо до ЄС", – написав Мішель.

Нагадаємо, Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону.

Макрон також заявив, що Україна може розраховувати на Францію у відбудові миру.

"Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції", - сказав Макрон.

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