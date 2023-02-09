Стало відомо, скільки російських генералів загинуло на війні в Україні

За словами японського генерала Кієфумі Івата, така кількість загиблих генералів "неймовірно велика" і послаблює бойовий дух солдатів.

У війні Росії проти України, ймовірно, загинули понад 20 російських генералів.

Про це повідомляє Nikkei з посиланням на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи.

За попередньою інформацією, під час війни в Україні загинули понад два десятки генералів російської армії.

За словами японського генерала у відставці, колишнього начальника штабу Сухопутних сил Кієфумі Івата, така кількість загиблих генералів "неймовірно велика". Він додав, що загибель вищих чинів армії РФ послаблює бойовий дух її солдатів.

Зазначимо, що у серпні 2022 року британська розвідка повідомляла про 10 загиблих в Україні російських генералів.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Росія за 9 місяців повномасштабної війни проти України втратила 13 генералів. "За дев'ять місяців війни втратити 13 генералів – це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса", – наголосив Жданов.

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