"Це рекорд для Книги Гіннеса": військовий експерт назвав, скільки генералів РФ втратила в Україні

За словами експерта, в російській армії не вистачає особового складу для повномасштабної війни.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки Росія за 9 місяців повномасштабної війни проти України втратила генералів.

Про це він повідомив 11 грудня на своєму Youtube-каналі.

"За дев'ять місяців війни втратити 13 генералів – це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса", – наголосив Жданов.

Він також додав, що у РФ не вистачає резерву та людей у війську.

Втрати Росії в Україні після 24 лютого

Варто зазначити, що втрати окупантів станом на 12 грудня, за даними Генштабу ЗСУ, становлять вже 94 760 особового складу.

Раніше видання Newsweek написало, що Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі.

Більше того, за 30 років воєн втрати РФ у так званих "миротворчих місіях" становлять 17 тисяч, а за 9 місяців війни проти України втрати загиблими наближаються вже майже до 95 тисяч.

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