Окупанти під Бахмутом змінили тактику: експерт про наступ армії РФ

Армія Росії намагається наступати на Бахмут малими групами, "прогризаючи" оборону ЗСУ. Окупанти кидають в бій непідготовлених бійців, не зважаючи на втрати.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"На Бахмутському напрямку ми спостерігаємо на сьогодні найважчу ситуацію. Противник відчайдушно намагається просуватися вперед, вони змінюють тактику, застосовують невеликі групи для того, щоб ті групи просочувалися між бойовими порядками Збройних сил України, закріплялися, витісняли нас. Так само ми продовжуємо спостерігати посилений артилерійський вогонь і вогонь ракетних систем залпового вогню", - розповів він.

За оцінками військового експерта, ситуація надзвичайно складна:

"Противник прогризається в нашу оборону, ми відбиваємо більшість атак, завдаючи йому дуже серйозних втрат, але вони не рахуються з цими втратами, все одно намагаються вперто лізти вперед, щоб захопити те, що колись називалося Бахмутом. Вони артилерійським вогнем наші міста і села перетворюють на купу щебеню".

Як зазначив Грабський, завдання Росії на сьогоднішній день - закріпитися, не дати прорватися українським військам:

"Це один з елементів бойових дій, хай дуже кривавий і навіть садистський, в першу чергу по відношенню до своїх власних сил. Таким чином, відправляючи малопідготовлені підрозділи приватних військових компаній, або так званих "ЛНР-ДНР", противник намагається скувати наші сили, адже ми маємо реагувати на це, маючи на меті не допустити переміщення і зосередження наших сил на інших напрямках. Він намагається в такий кривавий спосіб затримати нашу підготовку до наступу, затримати концентрацію наших військ та сил на інших напрямках. І, безперечно, показати якусь перемогу для свого внутрішнього споживання, для свого населення".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 грудня заявив, що росіяни перетворили Бахмут на випалені руїни. Ситуація на фронті залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі.

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів, чому окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, незважаючи на серйозні втрати. Експерт пояснив важливість Бахмута для росіян трьома причинами.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що під Бахмутом окупанти намагаються вести штурмові дії вдень та вночі.

"Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою... Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої", – повідомив офіцер.

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