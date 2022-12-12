Артем Пивоваров під час концерту допоміг військовому освідчитися коханій

Зворушлива подія трапилася під час виступу виконавця в Черкасах.
Український співак Артем Пивоваров просто під час свого концерту в Черкасах допоміг військовому освідчитися коханій.
Так, після того, як артист виконав чергову пісню, на сцену піднявся чоловік у військовій формі, в руках він тримав букет рожевих троянд. Військовий взяв мікрофон і зворушливо звернувся до коханої.
"Я хотів би звернутися до однієї особливої дівчини. Вона сидить на 12 місці, 14 ряд. І попросив би вийти її сюди, до сцени", - сказав чоловік.
Коли дівчина піднялася, військовий встав на одне коліно та освідчився коханій. Вона відповіла заповітне – "так".
Весь цей час команда артиста грала на інструментах, а сам Артем гучно привітав закоханих із початком нової сторінки їхнього подружнього життя.
Зазначимо, нещодавно Іво Бобул допоміг офіцеру Нацгвардії освідчитися коханій. Зворушлива подія трапилася у жовтні на концерті співака у Чернівцях.
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