Саша Бо серйозно захворіла: "Не побажаю такого нікому"

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо серйозно захворіла.

Як розповіла в Instargam-stories знаменитість, у неї була висока температура і її постійно хилило до сну.

"Вчора був повний капець, не побажаю такого нікому, бо я засинала шість разів протягом дня, а вночі у мене була температура 39,5", - поділилася Саша.

Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка розповіла, що сходила на обстеження до лікаря, і у неї виявили грип. Саша радить усім, хто теж відчуває, що занедужав, не займатися самолікуванням і звернутися за допомогою до медиків.

"Була на обстеженні. Зараз дуже багато хворих на грип. Хворіють і діти, і дорослі. Майте на увазі, якщо ви будете лиш самостійно збивати температуру – це затягнеться надовго. Запишіться до лікаря", - зазначила блогерка.

Саша Бо з чоловіком / Фото: instagram.com/sashaabo

До речі, Саша припустила, що захворіла через напружений графік і відсутність повноцінного відпочинку.

"Я вангувала це. Напередодні я говорила, що не здивуюся, якщо захворію. Тому що організм уже не витримує того навантаження, яке я дала на себе, того графіку. У мене був зрив, я плакала і через декілька днів злягла з температурою. І нарешті взяла собі вихідний", - зазначила блогерка.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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