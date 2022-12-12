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Херсон 12 грудня під масованим обстрілом: у місті лунають вибухи, є загиблі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1686
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Херсон 12 грудня під масованим обстрілом: у місті лунають вибухи, є загиблі

Фото: Associated Press

В Херсоні лунають вибухи.

Росіяни в понеділок, 12 грудня, масовано обстрілюють Херсон. У місті відомо про двох загиблих та багатьох поранених. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. 

"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома", - написав Янушевич. 

Звільнення окупованого Херсона 

Херсон - це єдиний обласний центр, який від 24 лютого вдалося окупувати Росії. Окупанти встигли провести там фейковий "референдум" та заявити про приєднання до держави-окупантки. Проте 11 листопада ЗСУ звільнили українське місто. Місцеві жителі вітали воїнів ЗСУ та святкували на центральній площі. 

Майже місяць Росія нещадно обстрілює Херсон, вбиваючи українців. Щодня у місті чути звуки вибухів та є жертви серед цивільного населення. 

Росіяни навіть почали поширювати фейки, що ЗСУ планують залишити місто, проте в ОК "Південь" це спростували. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1686
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