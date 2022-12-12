Херсон 12 грудня під масованим обстрілом: у місті лунають вибухи, є загиблі

В Херсоні лунають вибухи.
Росіяни в понеділок, 12 грудня, масовано обстрілюють Херсон. У місті відомо про двох загиблих та багатьох поранених.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома", - написав Янушевич.
Звільнення окупованого Херсона
Херсон - це єдиний обласний центр, який від 24 лютого вдалося окупувати Росії. Окупанти встигли провести там фейковий "референдум" та заявити про приєднання до держави-окупантки. Проте 11 листопада ЗСУ звільнили українське місто. Місцеві жителі вітали воїнів ЗСУ та святкували на центральній площі.
Майже місяць Росія нещадно обстрілює Херсон, вбиваючи українців. Щодня у місті чути звуки вибухів та є жертви серед цивільного населення.
Росіяни навіть почали поширювати фейки, що ЗСУ планують залишити місто, проте в ОК "Південь" це спростували.
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