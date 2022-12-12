Херсон 12 декабря под массированным обстрелом: в городе раздаются взрывы, есть погибшие

Россияне в понедельник, 12 декабря, массированно обстреливают Херсон. В городе известно о двух погибших и многих раненых.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Враг атаковал микрорайон ХБК. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них — погибли. Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших сейчас неизвестно", — написал Янушевич.

Освобождение оккупированного Херсона

Херсон – это единственный областной центр, который с 24 февраля удалось оккупировать России. Оккупанты успели провести там фейковый "референдум" и заявить о присоединении к государству-оккупанту. Однако 11 ноября ВСУ освободили украинский город. Местные жители приветствовали воинов ВСУ и отмечали на центральной площади.

Почти месяц Россия беспощадно обстреливает Херсон, убивая украинцев. Каждый день в городе слышны звуки взрывов и есть жертвы среди гражданского населения.

Россияне даже начали распространять фейки, что ВСУ планируют покинуть город, однако в ОК "Юг" это опровергли.

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