Дженнифер Лопес в уютном свитере умилила объятиями с Беном Аффлеком

Певица и актера Дженнифер Лопес отправилась на романтическую прогулку вместе со своим мужем, актером Беном Аффлеком.

Супруги заметили в Санта-Монике, в Калифорнии, когда они выходили из одного из кафе Starbucks, крепко обнимая друг друга. Пара наслаждалась прогулкой и смаковала освежающий фраппе.

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Для прогулки по городу с мужем Дженнифер выбрала уютный вязаный свитер Valentino, черные брюки-клеш и массивные бежевые ботинки. А вот Бен не изменяет своему любимому аутфиту — рубашке в клетку и джинсам.

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После свидания пары поклонники начали шутить над Аффлеком по поводу того, что актер всегда предпочел другую сеть кафе — Dunkin' Donuts. Теперь фаны шутят, что ради Джен Бен готов отказаться даже от любимых пончиков, которые, по его словам, он обожал есть каждый день.

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Похоже, что Джей Ло умеет находить подход к любому. Напомним, недавно стало известно, какие отношения Лопесу удалось построить с бывшей женой Аффлека Дженнифер Гарнер.

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